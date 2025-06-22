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Nehir Zeyrek YKS’de destek aldı

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NEHİR ZEYREK’İN SINAVINA DESTEK

Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) katıldı. Nehir, sınavın ilk oturumunda olduğu gibi bu önemli gününde de destek görecek.

CHP GENEL BAŞKANINDAN DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e destek vermek amacıyla Manisa’ya geldi. Bugün AYT için Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Zeyrek’e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik eden Özel, genç kızın sınav öncesinde yanında oldu. Birlikte okul girişine kadar yürüyen Özel, Nehir’e moral verirken okul önünde çocuklarını bekleyen diğer velilerle de bir araya gelerek, başarı dileklerini iletti.

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