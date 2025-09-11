Nepal’de 15 Bin Mahkum Kaçtı

NEPAL’DE GİDEREK AĞIRLAŞAN PROTESTOLAR

Nepal’de geçtiğimiz hafta sosyal medya yasaklarının ardından başlayan ve şiddetli çatışmalara sahne olan protestoların bilançosu giderek ağırlaşıyor. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e yükseldi. Nepal Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, yaralı sayısının ise bin 368 olduğu ifade edildi.

FİRAR EDEN MAHKUMLAR

Nepal polisi, bu hafta başında hükümet karşıtı protestoların patlak vermesiyle birlikte, ülke genelinde 15 binden fazla mahkumun firar ettiğini duyurdu. Nepal sınırının devriyesini yapan Hindistan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sashastra Seema Bal (SSB) tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında Nepal hapishanelerinden kaçan yaklaşık 60 kişinin yakalandığı belirtildi. Yetkililer, yakalanan mahkumların bazıları kendilerini Hindistan kökenli olarak tanıttıklarını ve kimliklerinin doğrulanmaya devam ettiğini bildirdi.

ÇATIŞMALAR VE CAN KAYIPLARI

Hindistan medyasına açıklama yapan Nepal polisi, “Çatışma, mahkumların bir gaz silindiri kullanarak patlamaya neden olup cezaevinden kaçmaya çalışmalarıyla başladı. Güvenlik güçleri, kontrolü yeniden sağlamak amacıyla ateş açtı ve üç mahkûm bu sırada öldürüldü” dedi. Açıklanan can kaybıyla birlikte salı gününden bu yana güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 8 mahkum hayatını kaybetti.

ASKERİ TEDBİRLER ALINIYOR

Nepal ordusu, Katmandu’daki parlamentoya giden güzergah boyunca konuşlandırıldı. Başkentte devam eden huzursuzluk ortamında güvenliği sağlamak amacıyla dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı halen sürüyor.

SOSYAL MEDYA YASAĞI İPTAL EDİLDİ

Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle Facebook, Instagram, YouTube, X, WhatsApp gibi 26 sosyal medya platformuna geçtiğimiz hafta erişimi kapatmıştı. Ancak yasak haberinin yayılması üzerine başkent Katmandu ve pek çok şehirde “Gen Z Protestoları” başlamış ve şiddet olaylarına sahne olmuştu. Gösterilerde, 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 100’den fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, oluşan gelişmeler üzerine yasak kararının geri alındığını ve sosyal medya platformlarının yeniden erişime açıldığını duyurdu.

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Böylesine büyük bir insanlık trajedisinden sonra ahlaki sorumluluk gereği istifa etmeliyim” şeklinde beyanda bulundu. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ise salı günü istifa ettiğini açıklayarak mevcut krize anayasal bir çözüm yolu açmak amacıyla bu kararı aldığını aktardı.