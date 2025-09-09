Gündem

Nepal’de Protestolar Şiddet İçine Dönüştü

PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Nepal’de geçtiğimiz hafta alınan 26 sosyal medya platformunun engellenmesi kararı sonrası halkın tepkisi büyümeye devam ediyor. Hükümete yönelik ciddi bir öfke gösteren protesto eylemleri, şiddet olaylarına dönüşerek federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binasının ateşe verilmesine yol açtı. Bugün sabah saatlerinde bir araya gelen öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait ikametleri ateşe verdikleri gibi birçok üst düzey siyasetçinin evlerine de zarar verdi.

BİR BAKANA SALDIRI

Ayrıca, protestolar sırasında Nepal Ekonomi Bakanı Bishnu Padel, sokakta kovaladıktan sonra yakalandı. Protestocular, Padel’in kıyafetlerini çıkardıktan sonra onu yerde sürükleyerek götürdüler. Bakan, daha sonra yakalandıkları nehirde sürüklendi. Hükümetin aldığı bu kararların yansımaları, toplumsal huzursuzluğun artmasına neden oluyor.

