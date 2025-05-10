“Net Penaltı, Yüzde Yüz VAR Karışmalı”

Fenerbahçe’nin Başakşehir Maçında Tartışmalı Hakem Kararları

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir’i 4-1 ile geçti. Ancak bu karşılaşma, hakem Burak Pakkan’ın aldığı tartışmalı kararlar ile dikkat çekti. beIN Sports’un Trio programında, eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, maçtaki penaltı, kırmızı kart ve sarı kart pozisyonlarını detaylı bir şekilde inceledi. İşte Trio ekibinin “net, yüzde yüz” olarak nitelendirdiği analizleri:

Hakem Kararına İlk Yorum: Diego Carlos’un Elle Oynaması

Diego Carlos’un elle oynamasında hakemin devam kararı hakkında gelen yorumlar şöyle oldu:

Bülent Yıldırım, “Hakemin devam kararı doğru. Oyuncu kendi kendine penaltı yapmaz. Top bedeninden sekerek kolla buluşuyor. Doğal aksiyon, devam kararı doğru,” dedi.

Bahattin Duran, “Kesinlikle devam kararı doğru,” şeklinde yanıt verdi.

Deniz Çoban ise, “Top, ayağının altına dolaşıp pozisyon almaya çalışan oyuncunun eliyle buluşuyor. Devam kararı doğru,” ifadesini kullandı.

Penaltı Tartışması: Dzeko’ya Yapılan Müdahale

Dzeko’ya Leo Duarte’nin yaptığı müdahale hakkında gelen yorumlar penaltı olup olmadığı üzerineydi:

Bahattin Duran, “Hakemin faul çalması gerekiyordu. İlk müdahale dışarıda olabilir, ama devam eden temasta Duarte’nin sol ayağı çizgi üzerinde. Kaval kemiğiyle Dzeko’nun ayağı buluşuyor. Bu penaltı,” açıklamasında bulundu.

Bülent Yıldırım, “Hakem bu kararı kaçırdı. Kuvvetli bir basma değil, yoruma açık. Ama DVD’den bakınca net penaltı. VAR müdahale etmeliydi,” diye ekledi.

Deniz Çoban ise, “Net penaltı, çizgi üstünde. VAR yüzde yüz karışmalı,” yorumunu yaptı.

Kırmızı Kart ve Penaltı Eleştirisi: Başakşehir’in Pozisyonu

Son olarak, Amrabat’ın hareketi üzerinden verilen penaltı ve sarı kart kararı hakkında düşünceler şöyleydi:

Bülent Yıldırım, “Penaltı şüphe götürmez. Hakemin yeri iyi. Bariz gol şansı tartışılır. Sarı karta saygı duyarım, kırmızı kart verse de haklı derdim,” dedi.

Bahattin Duran, “Kaleci kalede değil, Mert Müldür topa yetişemez. Fred 3 metre içeride. Bu pozisyon kırmızı kart,” ifadesini kullandı.

Deniz Çoban da, “Kırmızı kart. Formadan çekilmemiş olsa, topa dokunsa, kaleci yok, Fred 3 metrede. Topu çıkarma şansı yok,” açıklamasını yaptı.