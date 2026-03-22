Netanyahu Avrupa Ülkelerine Savaşa Katılım Çağrısı Yaptı

İran Savaşı 23. GÜNÜNDE

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla patlak veren İran Savaşı, 23. gününe girmiş durumda. İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa ülkelerine “savaşa katılın” çağrısında bulundu. Öldü mü, görüntüleri yapay zeka mı tartışmalarının sona ermesinin ardından Netanyahu, İran’ın misilleme saldırısına maruz kalan İsrail’in Arad kentinde çeşitli incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada, İran’ın, geçtiğimiz günlerde İngiliz-ABD üssü Diego Garcia’yı 4 bin km menzilli bir balistik füzeyle hedef almasıyla birlikte, Avrupa’nın içlerine kadar ulaşma yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. “Sürekli uyarıyorum, artık Avrupa’nın derinliklerine kadar ulaşabilecek kapasiteleri var,” diyen Netanyahu, bu duruma karşı liderlere savaşa katılma çağrısında bulundu. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyona yönelik uluslararası destek bulmaktan şikayet ettiğini belirten Netanyahu, daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Gece yapılan saldırılar sonrasında İran Devrim Muhafızları’nın komutanlarını hedef alacaklarını duyurdu.

İSRAİL’DEN TAMPON BÖLGE AÇIKLAMASI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in ülkesinin güneyindeki köprüleri hedef almasına ilişkin yorumda bulundu. Avn, İsrail’in Lübnan’ın güneyini ülkenin geri kalanından ayırmayı amaçladığını belirterek, “Bu, insani yardımın ulaşımını engellerken bir tampon bölge oluşturma, işgali pekiştirme ve İsrail’in Lübnan topraklarına yayılmasını kolaylaştırma yönündeki şüpheli bir planın parçasıdır.” dedi.

TEL AVİV’DE YARALILAR VAR

İran tarafından yapılan misillemenin ardından, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve civarındaki 20 noktaya füze parçalarının düşmesi sonucu 15 kişi yaralandığı bildirilmiştir.

ŞAŞIRTICI İRAN SALDIRILARI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından, İran, belirlediği hedeflere karşı 5 bin 354 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi. İran’ın kullandığı füzelerin ve İHA’ların hedefleri arasında BAE, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Türkiye de yer aldı.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ TEHDİTLER”

İran, ABD ve İsrail’in ülkenin enerji altyapısına saldırması durumunda, özellikle enerji santrallerine misilleme yapacağını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetlerinin açıklamasında, “Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve yıkılan enerji santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır,” denildi. Ayrıca, “Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojisi (BİT) tesisleri geniş çapta hedef alınacaktır,” ifadelerine yer verildi.

LÜBNAN’DAKİ KÖPRÜ SALDIRISI

Netanyahu, Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdi. Bu doğrultuda, Kasımiye Köprüsü’ne hava saldırısı düzenlendi ve köprünün önemli kısmı yıkıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırlarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

İRAN’DAKİ ÇOCUK KAYIPLARI

İran Sağlık Bakanı Rıza Zaferkendi, ABD ve İsrail’in saldırıları nedeniyle 210 çocuğun hayatını kaybettiğini ve bin 510 çocuğun yaralandığını açıkladı. Ayrıca, 300 sağlık merkezinin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, bir paylaşımında, “İran’ın ölümüyle birlikte, Amerika’nın en büyük düşmanı artık radikal solcu, son derece beceriksiz Demokrat Parti’dir,” dedi. Bir diğer mesajında ise 23 Mart’ta ABD Gümrük Muhafaza Birimi ICE’ın havaalanlarında görev alacağını duyurdu.

İRAN’DAN YENİ TEHDİTLER

İran Uluslararası Denizcilik Örgütü temsilcisi, “Düşman gemileri” dışındaki tüm gemilerin güvenli geçiş yapabileceğini belirtti. İranlı yetkililer, ABD ve İsrail saldırılarını Hürmüz’deki durumu kötüleştiren faktörler olarak nitelendirdi.

F-15 UÇAĞI VE KATAR’DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran, bir F-15 uçağının vurulduğunu iddia etti. Ayrıca, Katar’da bir teknik arıza sonucu düşen helikopterde 1 Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2 ASELSAN personeli olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HÜRMÜZ’DEN GEÇİŞ ÜCRETLERİ

İran Meclisi Üyesi Alaaddin Burucerdi, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti alındığını duyurdu. Bu durum, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki yeni egemenlik anlayışının bir göstergesi olarak yorumlandı.

İSRAİL’E YENİ MİSİLLEME

İsrail ordusu, İran’ın yeni bir füze dalgası başlattığını ve hava savunma sistemlerinin bu tehditleri engellemeye çalıştığını bildirdi. İsrailli yetkililer, Arad kentine yapılan füze saldırısında en az 88 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD’DEN HÜRMÜZ TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik tehditlerini yineleyerek enerji santrallerinin yok edileceğini belirtti. İki taraf arasında süregelen çatışmalarda, İran’ın karşı hamleleri de devam ediyor.

KÖRFEZ’DE İHA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Suudi Arabistan, İran’dan ateşlenen 60 insansız hava aracını ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca, Irak’ta ABD üslerine karşı arka arkaya düzenlenen saldırılar, bölgedeki gerilim atmosferini artırmaya devam ediyor.