Netanyahu’dan ABD’ye Teşekkür Videosu

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR VİDEOSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür eden bir video yayınladı. Netanyahu, videoda “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir” ifadelerini kullandı. Netanyahu, ayrıca “Yükselen Aslan Operasyonu’nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır” dedi.

ABD’NİN TARİHİ ROLÜ

Netanyahu, “Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yaptı. Tarih, Başkan Trump’ın dünyanın en tehlikeli rejimini dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir” şeklinde konuştu. Netanyahu, “Bugünkü liderliği, Orta Doğu’yu ve ötesini refah ve barış dolu bir geleceğe taşıyabilecek tarihi bir dönüm noktası yaratmıştır” dedi.

MEDENİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Netanyahu, açıklamalarında “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor” diye ekledi. Son olarak, “Tanrı Amerika’yı korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.