Netanyahu’dan Gazze İçin Saldırı Emri

ANALİZ

Verilen metin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında geçen bir diyaloğu ve İsrail’in Gazze’deki askeri eylemlerini kapsamaktadır. Metin, savaşın ilk günlerindeki yönetime dair eleştirileri, İsrail ordusunun kayıplarını ve Filistin’e yönelik saldırıların sonuçlarını detaylandırıyor. Ayrıca, tarihsel veriler sunarak bir zaman çizelgesi oluşturuyor. Yeniden yazımda ifade edilen bilgileri tutarak, belirli kelime yapılarını değiştireceğim ve metni daha akıcı hale getireceğim.

NETANYAHU’NUN TEPKİSİ

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir analize göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze’de ilk 48 saatte 1500 hedefe saldırı düzenlediklerini” ifade eden eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi sert bir şekilde azarladı. Netanyahu, “Neden 5 bin değil?” şeklinde bir çıkış yaparak Halevi’yi eleştirdi. Analizde, 1500 sayısının gerek duyulan fazla istihbarat ve güçle ilgili olduğu belirtildi. Ancak Netanyahu’nun öfkeyle bağırdığı ve masaya vurduğu aktarıldı.

SALDIRILARA YÖNELİK YAKLAŞIM

Halevi’nin, “Onaylanmış 5 bin hedefimiz yok” cevabına karşılık olarak Netanyahu, “Hedeflerle ilgilenmiyorum. Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın.” ifadelerini kullandı. Analiz, Netanyahu’nun savaşın başlarında ciddi bir çöküş yaşadığını ve İsrailli subayların, Netanyahu’nun mantık yürütme yeteneğini kaybettiğini düşündüğünü belirtiyor. Ayrıca, Netanyahu’nun 7 Ekim’deki saldırılar hakkında kapsamlı bir devlet soruşturması başlatılmasına izin vermediği vurgulandı.

GELİŞMELERİN SONUCU

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 5132 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail, 7 Ekim sonrası Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 49 bin 617 Filistinlinin öldüğünü ve 112 bin 950 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alındı.

ASKERİ KAYIPLAR VE İNSANİ DURUM

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırıların başladığı günden bu yana 840 askerinin öldüğünü duyurdu. Savaş boyunca 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani ara”da 81 İsrailli ile 240 Filistinli esirin serbest kaldığı bildirildi. 19 Ocak 2025’te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması ile İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken, Gazze’deki 33 İsrailli esir teslim edildi. Ancak İsrail ordusu, 19 Ocak’ta ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yönelik yeni bir saldırı başlattı.