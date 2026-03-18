Netanyahu’dan İran Halkına Sözde Sokak Çağrısı

netanyahu-dan-iran-halkina-sozde-sokak-cagrisi

İran’a Yönelik Hava Saldırısı Başladı

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerin devam ettiği bir süreçte 28 Şubat’ta İran’a karşı askeri bir operasyon başlattı. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere hava saldırılarıyla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NETANYAHU İRAN HALKINA SESLENDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksi Kirya’da Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea gibi üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Netanyahu, bu toplantıdaki konuşmasında, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’ye yönelik gerçekleştirilen ve iki ismin ölümüne yol açan suikastleri hatırlattı.

İSRAİL’DEN KİTLESEL GÖSTERİ ÇAĞRISI

İsrail’in ABD ile birlikte düzenlediği operasyonlar çerçevesinde, İran halkına seslenen Netanyahu, İsrail uçaklarının kavşaklar ve şehir meydanlarında İranlı yetkililere yönelik saldırıları sürdüreceğini belirtti. Nevruz Bayramı’nın yaklaşmasına değinerek, “Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz” ifadesini kullanan Netanyahu, kitlesel gösterilere katılım çağrısında bulunarak, “Sokağa çıkın, sizi koruyacağız” ifadelerini iletti.

Irak Petrolü Türkiye Üzerinden Ceyhan’a İhraç Edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye iletilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu. Hattın açılması ticarette önemli bir artış sağlayacak.
Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran politikalarını eleştirerek istifa etti. Kent, bu savaşın vicdani açıdan desteklenemeyeceğini vurguladı.
Galatasaray Liverpool Deplasmanında Tur İçin Sahada

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde galibiyetin sevince yol açacağını, kaybetmenin ise derin üzüntü yaratacağını belirtti. Her sonucun duygusal etkisini vurguladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, hedeflerinin uzun vadeli olduğunu belirterek, takımla birlikte yaz sezonunu geçirmek istediğini ifade etti.
Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Ali Laricani Öldürüldü

İran medyasına göre, Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani'nin vefatı resmi olarak onaylandı.

