Netanyahu: Esirler Serbest Kalmasını Engelliyorlar

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

Netanyahu, haftalık kabine toplantısından önce yaptığı açıklamada, İsrailli esir yakınlarının çağrısıyla genel greve giden halkın, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sürmesine yol açtığını iddia etti. Gazze kentinde işgal kararı üzerinde ısrarcı olduklarını belirten Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması için Gazze Şeridi’nin “tehdit olmaktan” çıkarılması gerektiğini öne sürdü.

HAMS’IN ETKİSİNİ VURGULADI

Netanyahu, 22 aydır süren ve binlerce Filistinli sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıların “Hamas’ı yenmeden” sonlanmayacağını ifade etti. Aksi takdirde, Gazze’deki hareketin “tavrını sertleştirmesine ve esirlerin serbest kalmasını geciktirmesine” sebep olacağını söyledi.

GENEL GREV HAREKETLERİ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentini işgal kararı almasının ardından Netanyahu hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşması talebi için yapılan genel grevle halk, Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenliyor. İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ve muhalefet partileri destek veriyor.

MÜZAKERELERDEKİ ÇIKMAZ

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle tıkandı. İsrail, temmuz sonu itibarıyla Gazze’den çekilme, saldırıları sona erdirme ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel konularda taviz vermek istemeyerek, Katar’da Hamas ile sürdürdüğü dolaylı müzakerelerden çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, aynı hafta “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Katar’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibi “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını kaydetti.

HAMS’IN TUTUMU

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu belirtmesine rağmen, İsrail’in kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini belirtti. Buna rağmen, İsrail, ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilmediğini öne sürdü. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Gazze kentinin işgal edilmesi kararını almıştı.