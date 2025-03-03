Dünya

Netanyahu Gazze’ye Yeni Operasyon Planlıyor

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ASKERİ HAREKATIN HAZIRLIĞI

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi’ne yönelik önümüzdeki bir hafta içinde kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştireceğini öne sürdü. İsrail’in kamu yayın organı KAN, “Cehennem” adını verdikleri bu planın, elektriğin tamamen kesilmesi, kitlesel göç ve geniş ölçekli bir askeri saldırıyı içereceğini bildirdi.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TIRMANIŞ

Kaynaklar, bu askeri hareketliliğin son haftalara ve aylara oranla eşi benzeri görülmemiş bir tırmanış olacağını ifade etti. İsrail Hayom gazetesi, planda ayrıca Hamas’ın ABD’nin yeni önerisini kabul etmesi için su kaynaklarının kesilmesi ve hedef belirli suikastlerin uygulanmasının da bulunduğunu aktardı.

ATEŞKESİN SONA ERDİĞİ AŞAMA

İsrail, ateşkesin ilk aşamasının sona ermesinin ardından Ramazan periyodu boyunca Gazze’de geçici bir ateşkes ilan edilmesini kabul ettiğini duyurdu. Netanyahu, Hamas’ın geçici ateşkes önerisini reddettiğini öne sürerek, pazar gününden itibaren Gazze’ye insani yardımların gönderilmesini durdurma talimatı verdi.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

İsrail, 18 yıllık ablukasıyla Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüş durumda. Hamas, İsrail’in ateşkes anlaşmasına uymasını sağlamak amacıyla arabulucular talep etti ve ikinci aşama için hızlı müzakereler çağrısında bulundu. Grup, İsrail’in yardım ablukasını “ucuz şantaj, savaş suçu ve ateşkes anlaşmasına yönelik açık bir saldırı” olarak eleştirdi.

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