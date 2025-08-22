Netanyahu: Hamas Ateşkesi Kabul Ederse İşgal Edeceğiz

NETANYAHU’DAN ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Netanyahu, Sky News Australia’ya verdiği röportajda sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” yanıtını verdi. Gazze Şeridi’ne 22 aydır sürdürdükleri şiddetli saldırıları ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini belirten Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce Gazze Şeridi’nin tamamını “kontrol altına almayı hedefledikleri” yönündeki açıklamasına karşı Netanyahu, bu kez Gazze Şeridi’ni işgal etmeyi istemediklerini savundu. Yedi cephede savaş verdiklerini dile getiren Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı verdikleri bu “savaşı” tamamlamak üzere olduklarını da ifade etti. Hamas ise, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurdu.

Ateşkes VE ESİR TAKASI

Hamas, Mısır ve Katar’ın Gazze’de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul etti. Ancak, İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv’in tutumunda bir değişiklik olmadığını vurguladı. Yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra, İsrail işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresine saldırılara başladığını duyurdu.

İŞGAL PLANI ONAYLANDI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ordunun işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılara başladığını açıkladı. Gazze kentini işgal saldırılarına “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi.

GAZTE İŞGALİ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısından önce verdiği röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınındaki haberlerde, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ve bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gaza, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.