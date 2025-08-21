Netanyahu: Hamas Ateşkesi Kabul Ederse İşgal Edeceğiz

NETANYAHU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna verdiği röportajda, “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna yanıt verdi. Netanyahu, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” dedi. Gazze Şeridi’ne karşı devam eden şiddetli saldırılara sadece 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla son vereceklerini belirten Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” ifadesini kullandı.

GAZİ ŞERİDİ’NİN KONTROLÜ

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce, Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri açıklamasının aksine, Netanyahu bu kez Gazze’yi işgal etmeyi amaçlamadıklarını belirtti. Yedi cephede savaş verdiklerini öne süren Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı verdikleri savaşın sona ermekte olduğunu ifade etti. Hamas’ın ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurması da dikkat çekti.

İSRAİL’DEN GAZZE’YE SİLAHLI SALDIRILAR

Hamas, Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiklerini bildirirken, İsrail basınında yer alan bir habere göre ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas’ın yanıtını aldıklarını ancak Tel Aviv’in tutumunda değişiklik olmadığını aktardı. İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşma üzerine ısrarcı olduğunu kaydetti.

İŞGAL PLANI VE HAZIRLIKLAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Ordunun, Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyuran İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bu saldırılara “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildiğini bildirdi.

GAZİ ŞERİDİ’NİN GELECEĞİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgali için onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısından önce verdiği bir röportajda Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi. Haberlere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtildi. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürgün edilecek ve yoğun saldırılardan sonra kent işgal edilecek. İkinci aşamada ise, büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor. Gazze, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca İsrail işgali altında kaldı. Bugün, yaklaşık 2,3 milyon Filistinli 18 yıldır süren ağır bir ablukayla yaşamını sürdürüyor.