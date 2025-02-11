Netanyahu: Hamas Kararı Ateşkesi Bitirebilir

GERİLİM TIRMANIYOR

Hamas ile İsrail arasındaki gerilim giderek artıyor. Son günlerde Hamas tarafından alınan bir karar, İsrail ile gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasına dayalı olarak planlanan bir sonraki esir takasının 15 Şubat’tan daha ileri bir tarihe ertelendiğini gösteriyor. Bu kararın gerekçesini açıklayan Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları ise, “İsrail’in ateşkes şartlarını ihlal etmesi” nedeniyle bu adımın atıldığını bildirdi.

TEPKİLER ARTARKEN

Hamas’ın bu esir takas kararı sonrası, İsrailli siyasetçiler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’tan sert tepkiler yükselmeye başladı. Trump, yaptığı son açıklamada, “Gazze’deki rehinelerin cumartesi günü saat 12.00’ye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesi iptal edeceğini” ifade etti. Trump’ın ardından bir başka flaş açıklama da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan geldi.

NETANYAHU’NUN TEHDİDİ

Hamas’ın esir takasını ertelemesinin ardından bir açıklama yapan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmadığı takdirde ateşkesin sona ereceğini vurgulayarak, “Hamas’ın anlaşmayı ihlal etme ve esirlerimizi serbest bırakmama kararını açıkladıktan sonra orduya Gazze Şeridi içinde ve çevresinde toplanma emri verdim. Bu operasyon şu anda gerçekleşiyor,” dedi. Eğer Hamas cumartesi öğlene kadar rehineleri serbest bırakmazsa, “ateşkes sona erecek ve İsrail ordusu Hamas tamamen yenilene kadar yoğun saldırılara yeniden başlayacak” şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN BİR DİĞERİ

Netanyahu’nun açıklamaları sonrası Trump’tan da bir son dakika açıklaması geldi. Trump, “Gazze’yi alacağız” diyerek Hamas’a yönelik sert bir mesaj verdi ve “Hamas cumartesi gününe kadar tüm rehineleri teslim etmeli. Her şey bitecek. Gazze’yi düzgün yöneteceğiz, satın almayacağız,” dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, “15 Şubat’ta planlanan esir takasının, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği” gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, “askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail’e ateşkes maddelerine bağlı kalması için baskı kurma fırsatı verildiği” belirtildi.