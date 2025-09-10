“Netanyahu Hükmeti Tamamen Kontrolden Çıktı”

BERNIE SANDERS’DAN NETANYAHU’YA TEPKİ

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin gerçekleştirdiği hava saldırısının “kontrolden çıktığını” bildirdi. Sanders, sosyal medya platformu X’teki hesabından Netanyahu hükümetine olan tepkisini dile getirdi. “Netanyahu’nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı” ifadeleriyle çarpıcı bir değerlendirme yapan Sanders, “Sadece Gazze’de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD’nin güvenlik ortağı Katar’a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar.” dedi.

İSRAİL’İN HAMAS HEYETİNE YAPTIĞI SALDIRI

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey liderlerinin toplandığı binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas, bu saldırıda Katar’daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail’in suikast girişiminden sağ çıktığını duyurdu. Açıklamada, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye’nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi’nin hayatını kaybettiği belirtildi.

SANDERS, ASKERİ YARDIMDA AZALMA ÇAĞRISI YAPTI

Bernie Sanders, daha fazla askeri yardım yapılmaması gerektiğini yineleyerek İsrail’in bu tür eylemlerine karşı durulması gerektiğini vurguladı. Bu tür açıklamalar, uluslararası ilişkilerde önemli tartışmalara neden olmaya devam ediyor.