Netanyahu, İran’a Hemen Müdahale Çağrısı Yaptı

NETANYAHU’DAN İRAN’A MÜDAHALE ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını öne sürerek uluslararası toplumun İran’a müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yapılan açıklamada Netanyahu, Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) raporunun “İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığı” yönündeki iddialarını desteklediği iddialarında bulundu. Ayrıca, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki temel taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığını ifade ederek, “Uluslararası toplum, İran’ı durdurmak için hemen harekete geçmeli” dedi.

UAEA RAPORUNA GÖRE ZENGİNLİK ARTIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın şubatta 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 17 Mayıs itibariyle 408,6 kilograma yükseldiğini duyurdu. UAEA’nın her üç ayda bir yayımladığı raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, “İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke” şeklinde bir açıklama yaptı. Grossi, Tahran yönetimine yönelik çağrısını yineleyerek, “İran’ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum” ifadesini kullandı.

İSRAİL’İN NPT’YE TARAF OLMAYIŞI

İsrail, UAEA’nın sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi denetlemesine olanak sağlayan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması’nı Orta Doğu’da kabul etmeyen tek ülke konumunda. Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf olmayan İsrail, bu bağlamda bölgedeki nükleer güvenlik konusunda sıkça eleştirilmektedir.