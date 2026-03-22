Netanyahu İtiraf Etti: Çok Zor Bir Akşam Geçirdik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e yaptığı misillemelere yönelik olarak, “Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik” açıklamasını yaptı ve bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatını verdi. Netanyahu, İran ve Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği yoğun saldırıların devam edeceğini ifade etti.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLECEK

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran’a yönelik saldırılar sebebiyle alınan güvenlik tedbirlerinin geçtiğimiz günlerde gevşetildiği bölgelerde, okulların yeniden eğitime ara vereceği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 73’üncü dalgasına dair yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in kuzeyi ve güneyi ile ABD’ye ait bazı askeri üslerin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alındığı kaydedildi.

200’DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI

Saldırıların ilk saatlerine dair saha verilerine de yer verilen açıklamada, “Saha raporlarına göre, saldırının ilk saatlerinde 200’den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi adına gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişiyor ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir” denildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı. İran, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki belirlenen hedeflere saldırılar gerçekleştirdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.