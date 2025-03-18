Netanyahu: Müzakereler Ateş Altında Sürecek

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik başlattıkları saldırıların ardından önemli açıklamalar yaptı. Netanyahu, İsrail’in Hamas’a karşı yürüttüğü yoğun mücadelenin yeniden başladığını, bunun için istihbarat servisleri ve ordunun tavsiyeleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirdi. Netanyahu, Hamas’ın daha fazla rehinenin serbest bırakılması konusunda sunduğu teklifleri reddettiğini iddia etti ve bu durumun askeri harekatın yeniden başlamasına neden olduğunu belirtti.

MÜZAKERELER ATEŞ ALTINDA YÜRÜYECEK

Netanyahu, İsrail’in Hamas’a karşı giderek artan bir güçle operasyon yapacağını ifade ederek, “Şu andan itibaren müzakereler sadece ateş altında yürütülecek. Bu sadece başlangıç” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki tüm hedeflerine ulaşana kadar saldırılara devam edeceğini vurguladı. Gerçekleştirilen saldırılarda, şu ana kadar 404 kişinin yaşamını yitirdiği ve 562 kişinin de yaralandığı bildirildi.