Netanyahu’nun ABD Ziyareti Uzatıldı

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN ABD ZİYARETİ İLERLİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye yaptığı önemli bir ziyareti genişletme kararı aldı. Bu sürede yaşanan gelişmelerle birlikte, İsrail Başbakanlığı ziyaretin uzama gerekçesini açıkladı.

ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME TALEBİ

İsrail Başbakanlığı, Netanyahu’nun perşembe günü sona ermesi beklenen ABD ziyaretinin “ABD’li yetkililerden gelen çok sayıda görüşme talebi” nedeniyle cumartesi gününe kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, Netanyahu’nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile buluşması planlanıyor.

ESİR TAKASINDA YER ALMAYACAK

Ziyaretin uzaması nedeniyle Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşması çerçevesinde yapılacak bir sonraki esir takasında İsrail’de bulunmayacak.