Netanyahu ve Trump Telefonla Görüştü

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürmekte. Bu süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı gündeme geliyor.

GÖRÜŞME DETAYLARI PAYLAŞILDI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Trump’ın telefonda görüştüğü belirtildi. Trump’ın bu görüşmede, Washington’da 2 İsrailli diplomatın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdiği ifade edildi. Görüşmede, Netanyahu ile Trump’ın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını detaylı bir şekilde ele aldıkları kaydedildi. ABD Başkanı’nın Netanyahu’nun Gazze saldırıları için belirlediği hedeflere, yani “İsrailli esirlerin tamamının serbest bırakılması, Hamas’ın ortadan kaldırılması ve bölgedeki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi” içeren Trump planına destek verdiği aktarıldı. Ayrıca, Trump ile Netanyahu’nun İran’ın nükleer silahlara sahip olmamasını sağlama konusunda da aynı görüşte oldukları ifade edildi.

SORUN OLDUĞU İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Söz konusu telefon görüşmesinin ardından, Trump ile Netanyahu arasında sorunlar olduğu iddialarının gündeme geldiği dikkat çekti. ABD’nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması ve Yemen’deki Husilerle bir ateşkes sağlanması, “Trump ile Netanyahu arasındaki sorunlara” işaret eden durumlar olarak yorumlandı. İsrail basınında, Trump’ın Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü. Bunun ardından Hamas ile ABD arasında yapılan doğrudan görüşmeler sonucunda, ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakıldığı ve İsrail’in bu durumdan daha sonra haberdar olduğu kaydedildi.

ORTA DOĞU TURUNDA İSRAİL YER ALMADI

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Orta Doğu turuna İsrail’i dahil etmemişti. Trump, Suudi Arabistan’da İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın isteği üzerine Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurdu. ABD’ye geri dönerken uçakta yaptığı açıklamada ise bu konuda “İsraillilere fikrini sormadığını” belirtti. Trump’ın tüm bu gelişmeler sonrasında Orta Doğu ziyaretine İsrail’i dahil etmemesi, “Washington yönetiminin İsrail’i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı” şeklinde yorumlandı.