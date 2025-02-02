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Dünya

Netanyahu Yarın ABD’ye Ziyaret Gerçekleştirecek

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NETANYAHU ABD’YE GİDİYOR

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye hareket ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Washington DC’ye gidecek.

TARİHİ GÖRÜŞMEDE ELE ALINACAK KONULAR

Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi’ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak” ifadesi kullanıldı. Netanyahu’nun salı günü Trump ile Beyaz Saray’da görüşmesi planlanıyor.

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