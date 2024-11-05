“Netflix’e Vergi Yolsuzluğu Soruşturması”

VERGİ YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI

Fransız bir yargı kaynağı, Netflix’in Fransa ve Hollanda’daki ofislerinde vergi yolsuzluğu ile ilgili bir ön soruşturma kapsamında arama yapıldığını duyurdu. Soruşturmanın başlangıç tarihi olarak Kasım 2022’yi gösteren kaynak, Fransız ve Hollandalı müfettişlerin bu süreçte iş birliği içinde çalıştığını aktardı.

Kaynağın açıklamasına göre, Hollandalı yetkililer de aynı anda şirketin Amsterdam’daki Avrupa merkezinde arama gerçekleştirdi. Bu durum, Fransız ve Hollandalı yetkililer arasındaki iş birliğinin aylardır sürdüğünü gösteriyor. “Fransız ve Hollandalı yetkililer arasındaki iş birliği, aylardır devam ediyor.” ifadeleriyle bu sürecin devam ettiğinin altı çizildi.