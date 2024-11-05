Netflix’e Vergi Yolsuzluğu Soruşturması Başladı

VERGİ YOLSUZLUĞU SORUŞTURMASI

Fransız bir yargı kaynağı, müfettişlerin vergi yolsuzluğu ile ilgili olarak Netflix’in Fransa ve Hollanda’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiğini açıkladı. Soruşturmanın Kasım 2022’de başladığı bilgisine yer veren kaynak, Fransız ve Hollandalı müfettişlerin bu süreçte birlikte çalıştığını vurguladı.

ARANIN DETAYLARI VE İŞ BİRLİĞİ

Kaynağın aktardığına göre, Hollandalı yetkililer de şirketin Amsterdam’daki Avrupa merkezinde eş zamanlı olarak arama yaptı. “Fransız ve Hollandalı yetkililer arasındaki iş birliği, aylardır devam ediyor” ifadeleriyle bu iş birliğinin uzun süreli olduğuna dikkat çekildi.