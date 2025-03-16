Netflix ve Diğer Platformlara Soruşturma Açıldı

REKABET KURUMU ÖNARAŞTIRMAYI TAMAMLADI

Rekabet Kurumu, abonelik bazlı isteğe bağlı video hizmetleri sunan platformların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği yönündeki iddialara ilişkin önaraştırmasını sona erdirdi. 27 Şubat 2025’te yapılan toplantıda, Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

ÖNARAŞTIRMA SONUÇLARI SORUŞTURMA İÇİN GEREKEN TEMELİ AŞILADI

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre, film ve dizilerin yayınına yönelik abonelik temelli hizmet sunan girişimlerin faaliyetleri detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler, Kurul tarafından ciddi ve yeterli kabul edildiği için soruşturma sürecine geçildi. Açıklamada, “Rekabet Kurulu, 25-08/185-M sayı ile soruşturma açılmasına karar vermiştir” ifadesi kullanıldı. Soruşturma, belirtilen platformların ekonomik faaliyetlerinin kapsamını araştıracak. Bu platformların, 4054 sayılı Kanun’un rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı maddelerine uyup uymadığı araştırılacak.

SÜREÇ HUKUKİ ÇERÇEVEDE İLERLİYOR

Rekabet Kurumu’nun 41. maddesi gereğince başlatılan bu soruşturma, ilgili platformların piyasa faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu inceleyecek. Kurul, önaraştırmada ortaya çıkan bulguları titizlikle değerlendirerek, olası kanun ihlali hakkında nihai kararını verecek. Bu sürecin, Türkiye’deki dijital yayıncılık sektörüne önemli etkileri olabiliyor.