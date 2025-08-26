Gündem

Nevşehir’de DÜNÜR VURULDU

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde Beyoğlu Caddesi üzerinde dramatik bir olay yaşandı. Suat Ü. ile dünürü Mehmet Ö. arasında henüz netleşmemiş bir sebepten dolayı bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın büyüyerek silahlı bir kavga haline dönüşmesi, olayın ciddiyetini artırdı.

DÜNÜRÜNE SALDIRDI

İddialara göre, Suat Ü., yanında taşıdığı pompalı tüfekle dünürü Mehmet Ö.’yü hedef alarak ateş etti. Olayı fark eden çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Ö.’nün durumunu kontrol etti fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Ö.’nün cenazesi, olay yerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın faali Suat Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

