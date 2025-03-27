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Nevşehir’de Ezan Teknik Sorunla Geç Okundu

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TEKNİK ARIZANIN ETKİLERİ

Nevşehir’de 19.06’da yapılacak akşam ezanı, teknik bir arıza nedeniyle 20 dakika gecikmeli olarak okundu. İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, sistemdeki arızanın ezanın duyulmasını engellediği, bu nedenle oruçlarını açanların oruçlarının geçersiz sayılmadığı belirtildi.

İFTAR VAKTİ HAKKINDA BİLGİLER

Açıklamada, iftar vaktinin saat 19.06 itibarıyla başladığı ve yaşanan teknik sorunun tutulan oruçları etkilemediği ifade edildi. Müftülük, merkezi ezan sisteminin Nevşehir’deki Alibey Camii’nde bulunduğunu vurgulayarak, bu akşam akşam ezanını okumakla görevli Halil Arı’nın sistemdeki sorun sebebiyle ezanı zamanında duyuramadığını aktardı. Ezan sesi, minarelerden daha sonraki dakikalarda yankılandı. Oruçlar zamanında açılmadığı için vatandaşların oruçları bozulmamış oldu ve bu durumun herhangi bir kazayı veya keffâreti gerektirmediği kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Nevşehir Müftülüğü, konu hakkında kamuoyunu bilgilendirerek, “Tuttuğumuz oruçların kabulü dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesiyle açıklamasını tamamladı.

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