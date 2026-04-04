Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı 6 Tutuklama

Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ suçlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kozaklı ilçesinde iki eğlence yeri ve üç konaklama tesisi hedef alındı.

Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında, suçtan elde edildiği düşünülen önemli miktarda para ele geçirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, 33 mağdur kadın üzerinden yürütülen fuhuş faaliyetleriyle bağlantılı olarak, 125 kişinin şüphelilerle para transferi ve iletişim kaydının bulunduğu belirlendi.

Yakalanan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen potansiyel suçluların 6’sı tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

