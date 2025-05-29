Nevşehir’de Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON BAŞLATILDI

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında ‘masaj adı altında fuhuş’ yapılmasına dair gelen ihbar sonrası harekete geçti. Bu doğrultuda, 2000 Evler Mahallesi’nde yer alan bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

13 KADIN ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR

Gerçekleştirilen operasyonda, 13 kadının zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve fuhşa teşvik edildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında, aralarında işletme sahibi olan 2 kişi ile 1 sorumlu müdür olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı.

ARŞAMALARDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından elde edilen yüklü miktarda paranın ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Ayrıca, şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 lüks araca da el konuldu. Şüpheliler, işlemlerinin devamı için polis merkezine götürüldü.