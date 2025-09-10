Nevşehir’de Kardeşleri Öldüren Baba Tutuklandı

NEVŞEHİR’DE VAHŞİ CİNAYET

Olay, 7 Eylül’de saat 14.00 civarında Nevşehir’in Acıgöl ilçesindeki Topaç köyü Karapınar yolunda gerçekleşti. E.C. ve oğlu A.C., aracında gördükleri ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen komşuları Ahmet Şahin ile kardeşi Mehmet Şahin’in bulunduğu otomobili takibe aldı.

AV TÜFEĞİYLE CİNAYET GERÇEKLEŞTİ

Baba ve oğlu, bir süre sonra karşılaştıkları kardeşlerin aracının önünü kesti. Araçlarından inerek av tüfeğiyle ateş açan E.C. ve A.C., olayın ardından bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Mehmet Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAÇIŞTA KAZA YAŞANDI

E.C. ve A.C., olayın ardından araçlarıyla kaçmaya çalışırken Topaç köyünde kaza yaptı. Babası E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu A.C. ise gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

E.C.’nin hastanedeki tedavisinin ardından iki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan E.C. ve A.C., olayı gerçekleştiren iki kardeşin ise ilçede defnedildiği belirtildi.