Nevşehir’de Kardeşleri Öldüren Baba Tutuklandı

VAHŞİ CİNAYET NE ZAMAN MEYDANA GELDİ?

Nevşehir’de yaşanan trajik olay, 7 Eylül günü saat 14.00 sularında Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda gerçekleşti. E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla husumetli oldukları komşuları Ahmet ve Mehmet Şahin’in bulunduğu otomobili takip etmeye başladı.

CİHAZLA HAYATINA SON VERDİLER

Baba ve oğlu, birkaç dakika sonra kardeşlerin otomobilinin önünü keserek araçlarından indiler ve av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden uzaklaştılar. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, kardeşler Ahmet ve Mehmet Şahin’in yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.

KAZA SONRASI YAKALANDILAR

E.C. ile A.C., kaçmak isterken Topaç köyünde bir trafik kazası geçirdi. E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu A.C. ise olay yerinde gözaltına alındı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

E.C.’nin hastanede tedavi sürecinin ardından, her iki şüpheli de İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Ölen iki kardeş ise ilçede defnedildi.