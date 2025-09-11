Nevşehir’de Kardeşleri Öldüren Baba Tutuklandı

VAHŞİ CİNAYETİN DETAYLARI

Nevşehir’de gerçekleşen vahşi cinayet olayı, 7 Eylül tarihinde saat 14.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda ortaya çıktı. Olayın merkezinde E.C. ve onun oğlu A.C. yer aldı. İkili, aralarında husumet bulunan komşuları Ahmet Şahin ile kardeşi Mehmet Şahin’i gördükten sonra, onları otomobilleriyle takip etmeye başladı.

CİNAYET ANINI ORTAYA KOYAN OLAY

Baba ve oğlu, bir süre sonra kardeşlerin aracının önünü kesti. Araçlarından inerek av tüfeği ile ateş açtılar ve ardından olay yerinden uzaklaştılar. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, Ahmet ve Mehmet Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇIŞTA KAZA GEÇİRDİLER

E.C. ve A.C., olay sonrası kaçmaya çalışırken Topaç köyünde kaza yaptı. Kaza sonrası E.C., hastaneye kaldırıldı. Oğlu A.C. ise hemen gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA DURUMU

E.C.’nin hastanedeki tedavisinin ardından, baba ve oğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Olayda hayatını kaybeden iki kardeş ise ilçede toprağa verildi.