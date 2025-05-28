Nevşehir’de Motosikletli Kaza Sonucu Öldü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Kavak beldesi Ürgüp yolu üzerinde gerçekleşti. Cengiz K. (44) yönetimindeki 50 ABG 522 plakalı minibüs, plakası tespit edilemeyen Ali Çivi (29) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ali Çivi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çivi’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Cengiz K. ise polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsle çarpışan motosikletin savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.