New York Borsası Dalgalı Seyirle Açıldı

NEW YORK BORSA GÜNDE DALGALARLA BAŞLIYOR

New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından dalgalı bir seyirle güne başlıyor. Açılışta Dow Jones endeksi %0,37’lik bir düşüşle 44.548,69 puana gerilerken, S&P 500 %0,19 artışla 6.050,75 puana, Nasdaq ise %0,33 oranında bir yükselişle 19.697,52 puana ulaşıyor. Fed, enflasyonun hala yüksek seviyelerde seyrettiğini vurgulayarak faiz indirimlerini erteledi. Fed Başkanı Jerome Powell, “ekonominin güçlü kaldığını ve politika duruşunu değiştirmek için acele etmeye gerek olmadığını” ifade ediyor.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA BÜYÜYOR

Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD ekonomisi 2024’ün dördüncü çeyreğinde %2,3 büyüyerek beklentilerin altında kalıyor. İşsizlik maaşı başvuruları ise 16 bin kişi azalarak 207 bine geriliyor. Analistler, bu verilerin iş gücü piyasasının dengede olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

KURUMSAL FİRMALARDA KARMAŞIK DURUM

Kurumsal tarafta, Tesla’nın gelir ve karı beklentilerin altında kaldığı halde şirketin hisseleri %5’in üzerinde bir artış gösteriyor. Meta’nın güçlü finansal sonuçları da hisseleri %3 artırırken, Microsoft’un zayıf gelir beklentisi açıklaması hisselerinde %6’lık bir düşüşe neden oluyor. IBM’nin beklentileri aşan karı ise hisselerini %10 artırıyor. Öte yandan, Washington yakınlarında American Airlines’a ait bir yolcu uçağının askeri bir helikopterle havada çarpışması sonucu şirketin hisselerinde %2,5’lik bir kayıp yaşanıyor.