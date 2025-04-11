New York’ta Helikopter Düştü, 6 Ölü

HELİKOPTER KAZASI HUSUSUNDAKİ GELİŞMELER

New York’ta yer alan Hudson Nehri üzerine bir helikopter düştü. Üzerinde 3’ü çocuk toplam 6 kişi bulunan helikopterde hiç kimse kurtulamadan hayatını kaybetti.

KAYBEDİLENLERİN KİMLİKLERİ

Yetkililer, kaza sonucunda yaşamını yitirenlerin teknoloji şirketi Siemens’in CEO’su Agustin Escobar ile ailesi olduğunu bildirdi. Açıklamaya göre, Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve 4, 5 ve 11 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte 36 yaşındaki pilot olayda hayatını kaybetti.

AİLENİN YOLCULUĞU VE KAZANIN CİDDİYETİ

İspanyol yetkililer, ailenin İspanya’nın Barselona kentinden New York’a ziyarete geldiğini belirtti. Havadar trafik açısından yoğun olan Manhattan’da gerçekleşen bu olay, son yıllardaki en ölümcül helikopter kazalarından biri olarak tarihe geçti. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, bu trajik kazanın sebeplerini araştırmaya başladı.