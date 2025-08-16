Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

KULLANICI SAYISI BİR MİLYONA ULAŞTI

Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabında önemli bir gelişmeyi duyurdu ve Next Sosyal’in kullanıcı sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. Bu başarıyla birlikte, 1 milyon kullanıcıyı kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek çekilişin hediyeleri de belli oldu.

İLK ÇEKİLİŞ BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

İlk çekilişte, katılımcılara sunulacak hediyeler arasında bir elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç adet 5G uyumlu cep telefonu, beş akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık bulunuyor. İlk çekilişin bugün yapılması planlanıyor. Çekilişe katılmak isteyenlerin, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapması gerekiyor.

