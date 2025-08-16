Gündem

Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

next-sosyal-1-milyon-kullaniciya-ulasti

BAYRAKTAR’IN PAYLAŞIMI

Bayraktar, Next Sosyal’deki hesap üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Next Sosyal, kullanıcı sayısını 1 milyona çıkardığını belirtti. Bu gelişmenin ardından, 1 milyon kullanıcıya ulaşmanın şerefine düzenlenecek çekilişte verilecek hediyeleri açıkladı.

İLK ÇEKİLİŞ DETAYLARI

Düzenlenecek çekilişte bir Elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş Akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık kazanılacak. İlk çekiliş ise bugün gerçekleştirilecek. Çekilişe katılmak isteyenlerin, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapmaları gerekiyor.

