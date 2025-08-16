Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

1 MİLYON KULLANICI HEDEFİNE ULAŞILDI

Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, platformun 1 milyon kullanıcıya ulaşmış olduğunu duyurdu. Bu önemli kilometre taşı sonrası, çekilişte verilecek hediyeleri de açıkladı.

İLK ÇEKİLİŞ BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

Çekilişte; bir elektrikli bisiklet, bir PS5 PlayStation, bir GoPro kamera, bir Monster bilgisayar, üç Samsung tablet, üç 5G uyumlu cep telefonu, beş akıllı saat ve altı Bluetooth kulaklık dağıtılacak. İlk çekiliş bugün yapılacak. Çekilişe katılmak isteyenlerin, 22 Ağustos’a kadar #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda paylaşım yapması gerekiyor.

