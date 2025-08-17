Next Sosyal, 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

KULLANICI DESTEKLERİNE TEŞEKKÜR

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını vurguluyor.

KAMPANYAYLA ÖDÜLLER DAĞITILIYOR

Bayraktar, kullanıcıları teşvik edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birçok değerli ödül kazanma fırsatı bulacak. Kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknolojik ürünler ödül olarak sunulacak.

SOSYAL MEDYADA YENİ BİR DÖNEM

Kısa zamanda 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında öne çıkıyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönem başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sunduğunu ifade ediyor.