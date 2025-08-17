Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

TEŞEKKÜR VE GÜÇLÜ PAYLAŞIM VURGUSU

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımları sayesinde büyümenin hız kazandığını vurguluyor.

KAMPANYA İLE MOTİVASYON ARTIRILIYOR

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle değerli ödüller kazanma şansı yakalayabiliyor. Kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak veriliyor.

YERLİ SOSYAL MEDYA GİRİŞİMİNE BÜYÜK İLGİ

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında öne çıkıyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sunduğunu belirtiyor.