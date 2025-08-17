Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

TEŞEKKÜR VE BÜYÜME VURGUSU

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hız kazandığını belirtiyor.

KAMPANYA İLE MOTİVASYON ARTIYOR

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle çeşitli değerli ödüller kazanma fırsatına sahip oluyor. Bu kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak dağıtılıyor.

Hızla 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir döneme kapı aralıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkıda bulunduğunu ifade ediyor.