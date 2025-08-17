Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Bayraktar, platforma katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hızlandığını vurguluyor.

KAMPANYA İLE ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı bulacak. Bu kampanyada elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak dağıtılacak.

YERLİ SOSYAL MEDYA GİRİŞİMİ

Kısa süre içerisinde 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında önemli bir yere sahip oldu. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönem açıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını belirtiyor.