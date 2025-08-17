Next Sosyal, 1 Milyon Kullanıcıyı Aştı

TEŞEKKÜR VE PAYLAŞIM VURGUSU

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hızlandığını vurguluyor.

KAMPANYA İLE ÖDÜLLER DAĞITILIYOR

Bayraktar, kullanıcıları teşvik edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyurdu. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kaydolan ve paylaşım yapan üyeler, çekilişle birbirinden değerli ödülleri kazanma fırsatı elde edecek. Kampanyada, elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri ödül olarak sunulacak.

YERLİ SOSYAL MEDYA GİRİŞİMİ

Kısa bir süre içinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında dikkat çekiyor. Platform, kullanıcıların içerik üretimini teşvik eden yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu hızlı büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını belirtiyor.