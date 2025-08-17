Next Sosyal 1 Milyon Kullanıcıyı Geçti

KULLANICILARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Bayraktar, platforma destek veren tüm üyelere teşekkür ediyor ve kullanıcıların aktif paylaşımlarıyla büyümenin hızlandığını vurguluyor.

KAMPANYA İLE ÖDÜLLER DAĞITILIYOR

Bayraktar, kullanıcıları motive edecek büyük bir kampanyanın başladığını duyuruyor. 22 Ağustos’a kadar Next Sosyal’e kayıt olup paylaşım yapan üyeler, çekilişle değerli ödüller kazanma fırsatı elde edecek. Bu kampanya kapsamında elektrikli bisiklet, oyun konsolu, kamera, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi çeşitli teknoloji ürünleri hediye edilecek.

YERLİ SOSYAL MEDYA GİRİŞİMİ

Kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Next Sosyal, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya girişimleri arasında önemli bir konum kazandı. Platform, kullanıcıların içerik üretimini destekleyen yapısıyla sosyal medya ekosisteminde yeni bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, bu büyümenin Türkiye’nin dijital bağımsızlık vizyonuna katkı sağladığını belirtiyor.