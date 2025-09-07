Neymar’dan Hikmet Karaman Paylaşımı

UNUTULMAZ ANLAR TEKRAR GÜNDEMDE

Süper Lig’de 2015 yılında gerçekleşen Gençlerbirliği-Rizespor karşılaşmasında yaşanan unutulmaz olaylar, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Rizespor’un penaltı kazandığı dakikalar içinde yaşanan teknik direktör ve oyuncu arasında yaşanan anlaşmazlık, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Leonard Kweuke, teknik direktör Hikmet Karaman’ın karşı çıkmasına rağmen ısrarla topu alarak vuruşunu yapmış ve golü kaydetmişti.

ŞAŞIRTICI GOLLER VE DUYGUSAL ANLAR

Skoru eşitlemeyi başaran Kweuke, kısa bir zaman sonra galibiyet golünü de atarak büyük bir sevinç yaşamış ve başarıyla gözyaşları içinde tribünlere koşmuştu. Bu anlar, sosyal medyada “Futbol ne kadar müthiş” başlığıyla viral hale geldi. “Türk futboluna damga vuran an” ifadesiyle paylaşılan video, sadece üç gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni almayı başarıp dikkatleri üzerine çekti.