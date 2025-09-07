Neymar’ın Hikmet Karaman Gönderisi

UNUTULMAZ MAÇ ANLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Süper Lig’de 2015 yılında gerçekleşen Gençlerbirliği-Rizespor karşılaşmasında yaşanan dikkat çekici anlar, yıllar sonra tekrar ilgi odağı oldu. Rizespor’un penaltı kazandığı anlarda, teknik direktörle oyuncu arasında yaşanan kriz, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Leonard Kweuke, teknik direktör Hikmet Karaman’ın itirazlarına rağmen ısrarla topu alarak gol atmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Skorun eşitlenmesini sağlayan Kweuke, aynı zamanda kısa bir süre içinde galibiyet golünü de atarak büyük bir sevinç yaşadı ve gözyaşları içinde tribünlere koştu. Bu anlar sosyal medya platformlarında “Futbol ne kadar müthiş” başlığıyla paylaşıldı. “Türk futboluna damga vuran an” notu ile yayınlanan video, sadece üç gün içerisinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni toplayarak viral oldu.