Neymar Santos’a Dönüyor: Kazancı Açıklandı

NEYMAR’IN SANTOS’A DÖNÜŞÜ

Neymar, Al-Hilal ile mevcut sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip, çocukluk kulübü Santos FC’ye geri dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerini yeniden canlandırmak ve 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmek amacıyla Santos ile altı ay sürecek bir anlaşmaya vardı.

KAZANCININ DETAYLARI

Mali açıdan dikkate alındığında, Neymar’ın Santos ile yaptığı yeni sözleşmenin taban maaşı aylık yaklaşık 1 milyon Brezilya reali, yani 163 bin euro civarında olacak. Ayrıca, futbolcunun görüntü haklarının yüzde 90’a kadar olan bölümü de kazanacağı gelire eklenecek. Bu yapının, Neymar’ın 2010-2013 yılları arasında Santos’taki ilk dönemiyle benzerlik taşıdığı belirtiliyor. O dönemde Neymar, 300 bin Brezilya reali olan taban maaşına ek olarak görüntü haklarından gelen gelirlerle birlikte aylık yaklaşık 3.3 milyon Brezilya reali kazanıyordu. Kulüp, dijital alandaki gelişmeler sayesinde Neymar’ın gelirlerinin artık aylık 6 milyon Brezilya reali seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. UOL Esporte’nin verdiği bilgiden yola çıkarak, Neymar’ın taban maaşı toplam yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 18’ini oluşturan bir rakam olacak.

AL-HILAL MACERASI

Neymar’ın Al-Hilal’deki dönemi, sakatlıklarla karışık bir süreçte geçmiş oldu. 17 aylık sürede yalnızca yedi maça çıkabildi ve bir gol atabildi. Öncelikle ciddi bir diz yaralanması ardından da hamstring sorunu yaşadı. Bu durumu, Suudi Arabistan’daki süresini etkileyen ana etkenler arasında saymak mümkün. Paris Saint-Germain’den büyük bir kontratla transfer olan Neymar, Suudi Pro Ligi’nde beklenen performansı gösteremedi. Sonuç olarak, Neymar ve Al-Hilal yollarını ayırma kararı alarak Santos’a dönüşünü imkân dahilinde kıldı.

SANTOS BAŞKANI’NDAN DUYGUSAL ÇAĞRI

Santos’un başkanı Marcelo Teixeira, Neymar’a duygusal bir mesaj göndererek şunları söyledi: “Geri dönme zamanı, Neymar. Kendi insanlarına dönme zamanı. Evimize, kalbimizdeki kulübe. Hoş geldin, bizim çocuk Ney! Vila’nın çocuğu olarak siyah-beyaz formayla tekrar mutlu olmanın zamanı!”

SANTOS’UN TARİHİ VE YENİDEN DOĞUŞU

Santos, Brezilya futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak 8 ulusal şampiyonluk, 22 Sao Paulo eyalet ligi zaferi ve 3 Copa Libertadores şampiyonluğu elde etti. Pele, Carlos Alberto, Coutinho, Zito gibi efsane futbolcular, Vila Belmiro’da forma giyen isimler arasında yer aldı. Ancak Santos, 2023 yılında tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından biri olan ikinci lige düşme durumu ile karşılaştı. Şans eseri, takım geçtiğimiz yıl tekrar üst lige dönüş yaptı. Neymar, Brezilya kulübünde oynayarak Ballon d’Or’a aday gösterilen son futbolcu olarak dikkat çekiyor. Üç kez bu başarıyı yaşayan Neymar, şimdi yeniden Brezilya’da adını duyurmaya hazırlık yapıyor.