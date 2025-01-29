Neymar Santos’a Dönüyor: Kazancı Netleşti

Neymar, Al-Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra, çocukluk kulübü Santos FC’ye büyük bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kariyerindeki tazelenmeyi sağlamak ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alma hedefiyle Santos ile altı aylık bir sözleşme imzaladı.

KAZANCI VE ANLAŞMA DETAYLARI

Mali açıdan değerlendiğinde, Neymar’ın Santos ile yaptığı yeni anlaşma, aylık yaklaşık 1 milyon Brezilya reali yani 163 bin euro tutarında bir taban maaşı içeriyor. Bunun yanı sıra, futbolcunun görüntü haklarının yüzde 90’ına kadar olan kısmı da gelirine dahil edilecek. Bu finansal yapı, Neymar’ın 2010-2013 yılları arasındaki ilk Santos dönemini andırıyor. O dönemde, Neymar 300 bin Brezilya reali taban maaş alırken, görüntü haklarından elde edilen ek gelirle birlikte aylık yaklaşık 3.3 milyon Brezilya reali kazanıyordu. Kulüp, dijital alandaki ilerlemeler sayesinde Neymar’ın gelirinin artık aylık 6 milyon Brezilya reali seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. UOL Esporte’ye göre, Neymar’ın taban maaşı yıllık kazancının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturacak.

Neymar’ın Al-Hilal’daki dönemi, sakatlıklardan etkilenerek hayal kırıklığıyla sonuçlandı. 17 aylık süre zarfında sadece yedi maça çıkıp bir gol atabildi. Öncelikle ciddi bir diz sakatlığı yaşadı; ardından hamstring sorunları ortaya çıktı. Bu durum, Suudi ekibindeki süresini olumsuz etkiledi. Paris Saint-Germain’den yılda 155 milyon euroluk dev bir sözleşmeyle transfer olmasına rağmen, Neymar Suudi Pro Ligi’nde bekleneni karşılayamadı. Nihayetinde, Neymar ve Al-Hilal yollarını ayırmakta karar kıldı ve bu gelişme, Neymar’ın çocukluk kulübü Santos’a dönüşünü sağladı.

SANTOS BAŞKANI’NDAN DUYGUSAL ÇAĞRI

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Neymar’a duygusal bir çağrıda bulundu: “Geri dönme zamanı, Neymar. Kendi insanlarına dönme zamanı. Evimize, kalbimizdeki kulübe. Hoş geldin, bizim çocuk Ney! Vila’nın çocuğu (Santos’un stadyumu Vila Belmiro). Siyah-beyaz formayla tekrar mutlu olmanın zamanı!”

SANTOS’UN TARİHİ VE YENİDEN DOĞUŞU

Santos, Brezilya futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olarak toplamda 8 ulusal şampiyonluk, 22 Sao Paulo eyalet ligi zaferi ve 3 Copa Libertadores şampiyonluğu kazanmış bir kulüp. Efsane oyuncular Pele, Carlos Alberto, Coutinho ve Zito gibi birçok değerli Brezilyalı futbolcu Vila Belmiro’da forma giymiştir. Ancak Santos, 2023 yılında tarihinin en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayarak ikinci lige düştü. Neyse ki, takım geçtiğimiz yıl tekrar üst lige dönmeyi başardı. Neymar, Brezilya kulüplerinde oynayarak Ballon d’Or’a aday gösterilen son futbolcu oldu. Üç kez bu onuru yaşayan Neymar, şimdi yeniden Brezilya’da adını duyurmaya hazırlanıyor.