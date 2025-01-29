Neymar Santos’a Dönüyor: Ücreti Belirlendi

NEYMAR’IN SANTOS’A DÖNÜŞÜ

Neymar, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdikten sonra, çocukluk kulübü Santos FC’ye beklenen dönüşünü yapmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerini yenilemek ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak amacıyla Santos ile altı aylık bir anlaşma sağladı.

KAZANCIN DETAYLARI

Mali açıdan değerlendirildiğinde, Neymar’ın Santos ile yaptığı yeni sözleşme, yaklaşık 1 milyon Brezilya reali olan yani 163 bin euroluk bir taban maaşı içeriyor. Bununla birlikte, futbolcunun görüntü haklarının yüzde 90’ına kadar olan bölümü de gelirine eklenecek. Bu anlaşmanın yapısı, Neymar’ın 2010-2013 yıllarında Santos’taki ilk döneminde kullanılan finansal modele benzerlik gösteriyor. O dönemde Neymar, 300 bin Brezilya reali taban maaş alırken, görüntü haklarından gelen gelirlerle birlikte aylık yaklaşık 3.3 milyon Brezilya reali kazanıyordu. Kulüp, dijital gelişmeler sayesinde Neymar’ın gelirlerinin artık aylık 6 milyon Brezilya reali seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. UOL Esporte’nin haberine göre, Neymar’ın taban maaşı, toplam yıllık kazancının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturacak.

AL-HILAL DÖNEMİ SIKINTILI GEÇTİ

Neymar’ın Al-Hilal’deki dönemi, yaşadığı sakatlıklarla dolu oldu. 17 ay boyunca sadece yedi maça çıkıp bir gol atabildi. Öncelikle ciddi bir diz sakatlığı, ardından bir hamstring sorunu yaşadı ve bu durum, Suudi ekibindeki performansını büyük ölçüde etkiledi. Paris Saint-Germain’den yılda 155 milyon euroluk büyük bir sözleşmeyle transfer olmasına rağmen, Neymar Suudi Pro Ligi’nde beklentileri karşılayamadı. Sonuç olarak, Neymar ve Al-Hilal’ın yolları ayrılma kararı aldı ve bu durum, Neymar’ın çocukluk kulübü Santos’a geri dönüşünü sağladı.

DUYGUSAL DÖNÜŞ MESSAJI

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Neymar’a duygusal bir çağrıda bulundu: “Geri dönme zamanı, Neymar. Kendi insanlarına dönme zamanı. Evimize, kalbimizdeki kulübe. Hoş geldin, bizim çocuk Ney! Vila’nın çocuğu (Santos’un stadyumu Vila Belmiro). Siyah-beyaz formayla tekrar mutlu olmanın zamanı!”

SANTOS’UN TARİHİ VE YENİDEN DOĞUŞU

Santos, Brezilya futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak 8 ulusal şampiyonluk, 22 Sao Paulo eyalet ligi zaferi ve 3 Copa Libertadores şampiyonluğu elde etti. Efsane isimler Pele, Carlos Alberto, Coutinho, Zito ve birçok Brezilyalı futbolcu, Vila Belmiro’da mücadele etti. Ancak Santos, 2023 yılında tarihindeki en büyük hayal kırıklıklarından birine daha tanıklık ederek ikinci lige düştü. Neyse ki, takım geçen yıl tekrar üst lige dönmeyi başardı. Bir Brezilya kulübünde oynayarak Ballon d’Or’a aday gösterilen son futbolcu Neymar’dır ve üç kez bu onuru yaşamış bir isim olarak, şimdi yeniden Brezilya’da adını duyurmaya hazırlanıyor.