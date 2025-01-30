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Spor

Neymar Santos’a Geri Döndüğünü Açıkladı

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NEYMAR’IN SANTOS’A DÖNÜŞÜ

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Neymar, kısa bir süre önce Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshettikten sonra serbest kalmıştı. 33 yaşına Şubat ayında giren Neymar, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda futbol hayatının başladığı kulüp olan Santos’a geri döndüğünü açıkladı.

FUTBOL SEVGİSİ VE HATIRALAR

Neymar, paylaşımında “Futbol oynamak beni bu hayatta en mutlu eden şey. Bir an önce yeniden sahaya çıkmak istiyorum. Bu dönemde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü ve ilgiyi bana sadece Santos verebilirdi. Ayrılığımın üzerinden neredeyse 12 yıl geçti ve sanki dün gibi. Kulübe ve taraftarlara karşı hislerim hiç değişmedi.” şeklinde ifadeler kullandı.

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