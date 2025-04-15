Nick Moran’dan Üzücü Hastane Haberi!

SCABIOR KARAKTERİ YARALANDI

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filminde Scabior rolünü üstlenen İngiliz aktör Nick Moran, omurilik yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Acil olarak geçirdiği operasyon, 55 yaşındaki oyuncunun hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

BOYUN AĞRISI CİDDİLEŞTİ

Moran’ın yakın arkadaşı Terry Stone, Daily Mail’e verdiği bilgide oyuncunun son dönemde boyun ağrıları yaşadığını ifade etti. Yapılan tetkiklerin ardından Moran’da omurilik hasarı teşhisi kondu ve hemen ameliyat edilmesi gerekti. Stone, Moran’ın kız arkadaşının önerilerine rağmen doktora gitmeyi ertelediğini ve bu durumun sorunu kötüleştirdiğini aktardı.

AMELİYATIN RİSKLERİ

Stone, yapılan ameliyatın ciddi riskler barındırdığını, bu süreçte Moran’ın boynundaki dört kemiğin alındığını ve yerine yapay kemik yerleştirildiğini söyledi. Stone, “Şu anda konuşuyor, bu iyi bir işaret ancak 100 yaşındaki biri gibi hareket ediyor” şeklinde konuşarak, oyuncunun zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

İYİLEŞME SÜRECİNE DESTEK ÇAĞRISI

Moran’ın önünde uzun bir iyileşme süreci bulunduğunu belirten Terry Stone, oyuncunun hayranlarına çağrıda bulundu: “O hâlâ desteğinize, dualarınıza ve sevginize ihtiyaç duyuyor. Tamamen iyileşmesi ve kısa sürede normale dönmesi için dua edelim.”