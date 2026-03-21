Nicolo Zaniolo’ya Udinese’den Önceki Satın Alma Planı

Nicolo Zaniolo’nun Udinese’deki Başarısı

Galatasaray, sezon başında Udinese’ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Zaniolo, son 4 lig maçında 3 asist yaparak toplamda 26 karşılaşmada 5 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı.

Udinese Zaniolo’yu Satın Almayı Planlıyor

Zaniolo’nun gösterdiği yüksek performanstan memnun kalan Udinese, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı değerlendiriyor. İtalyan ekibinin, Zaniolo’yu kadrosuna katmak için iki alternatif seçeneği bulunuyor: Udinese, ya Galatasaray’a 10 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak ya da 5 milyon euro karşılığında, sonraki satıştan %50 pay verme şartıyla Zaniolo’nun transferini gerçekleştirecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Savaşında Dimona’ya Yapılan Saldırılar Artıyor

İran Savaşı 22. gününde, İran Dimona Nükleer Santrali'ni hedef aldı. KKTC açıklarındaki savaş gemileri, Lübnan'a füze fırlatıldı. Gelişmeler devam ediyor.
Gündem

Süper Lig Ertelenen Maçların Tarihleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçların tarihleri belirlendi. Yeni takvim futbolseverler için merakla bekleniyor.
Gündem

İran Meclisi Hürmüz Boğazı Ücretli Geçiş Tasarısını Görüşüyor

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısını onaylama aşamasına geldi.
Gündem

TFF 29 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon Düzenledi

29 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 139 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı; 14'ü tutuklanırken, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Gündem

Polis Ekiplerine Silah Doğrultan Zanlı Yakalandı

Bursa'da, kadına şiddet ihbarı sonrasında durdurulan araçtan inen bir şahıs, sürücü Meryem Altaş'ı silahla vurup öldürdü. Zanlı, polise silah doğrulturken etkisiz hale getirildi.