Nicolo Zaniolo’ya Udinese’den Önceki Satın Alma Planı

Nicolo Zaniolo’nun Udinese’deki Başarısı

Galatasaray, sezon başında Udinese’ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibinde sergilediği performansla dikkat çeken Zaniolo, son 4 lig maçında 3 asist yaparak toplamda 26 karşılaşmada 5 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı.

Udinese Zaniolo’yu Satın Almayı Planlıyor

Zaniolo’nun gösterdiği yüksek performanstan memnun kalan Udinese, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı değerlendiriyor. İtalyan ekibinin, Zaniolo’yu kadrosuna katmak için iki alternatif seçeneği bulunuyor: Udinese, ya Galatasaray’a 10 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak ya da 5 milyon euro karşılığında, sonraki satıştan %50 pay verme şartıyla Zaniolo’nun transferini gerçekleştirecek.